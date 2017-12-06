“沉默打破者” 獲《時代雜誌》評為年度風雲人物

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【KTSF】

象徵反對性暴力喚起社會關注性侵犯行為的#MeToo社會運動，獲美國《時代雜誌》評為本年度風雲人物。

今年的年度風雲人物由”沉默打破者”（The Silence Breakers）獲得，登上封面的人物包括演員Ashley Judd、歌手Taylor Swift、前Uber工程師Susan Fowler，以及其他公開曾被性侵的女性。

《時代雜誌》形容，這班在社交媒體以#MeToo公開自己受性侵犯經歷的人，為”沉默打破者”。

《時代雜誌》指出，捲起近數十年來，發展最迅速的社會運動，帶來變革。

#MeToo這個標籤在全球最少85個國家，用上數以百萬次， #MeToo 概念最先在2006年，由紐約一名社運人士提出，到今年10月，美國電影大亨哈維溫斯坦被指近30年來，性騷擾多個女演員及員工事件曝光後， #MeToo 這個標籤短時間內有大批網民使用、轉載，無論電影圈、政界、體壇，陸續有人公開自己不光彩的經歷。

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