“沉默打破者” 獲《時代雜誌》評為年度風雲人物

象徵反對性暴力喚起社會關注性侵犯行為的#MeToo社會運動,獲美國《時代雜誌》評為本年度風雲人物。

今年的年度風雲人物由”沉默打破者”(The Silence Breakers)獲得,登上封面的人物包括演員Ashley Judd、歌手Taylor Swift、前Uber工程師Susan Fowler,以及其他公開曾被性侵的女性。

《時代雜誌》形容,這班在社交媒體以#MeToo公開自己受性侵犯經歷的人,為”沉默打破者”。

《時代雜誌》指出,捲起近數十年來,發展最迅速的社會運動,帶來變革。

#MeToo這個標籤在全球最少85個國家,用上數以百萬次, #MeToo 概念最先在2006年,由紐約一名社運人士提出,到今年10月,美國電影大亨哈維溫斯坦被指近30年來,性騷擾多個女演員及員工事件曝光後, #MeToo 這個標籤短時間內有大批網民使用、轉載,無論電影圈、政界、體壇,陸續有人公開自己不光彩的經歷。

