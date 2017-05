全勝功夫學院學員連續兩年獲全美功夫賽團體冠軍（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

上個月在南加州舉行的全美功夫冠軍賽,來自灣區全勝功夫學院的參賽學員們總共捧回了88面獎牌。

南灣 Cupertino 全勝國際功夫學院的20多名小學員們,在孟師傅的指導下正在練習各種武功。

全勝功夫學院學員,11年級高中生 Elina Meng 說,”我們天天練,練到滿身是汗。”

就是這樣日復一日,也讓孟家班弟子連續第二年在全美功夫冠軍賽摘下團體冠軍,共獲得48金16銀和14面銅牌。

全勝功夫學院總教練孟全勝師傅說,”通過這個比賽會檢驗自己的能力,還有也是對自己的鼓勵,所以說這個比賽我覺得多一點參加,也是對孩子對學生一個鼓勵和推動。”

孟全勝師傅曾是三屆世界功夫大賽全能冠軍,擔任過好萊塢功夫片武術設計指導以及歐洲八國武術協會總教練,目前在南北加州擁有六間全勝功夫學院。

學員們每天下午三點以後來這裡陸續練習武功,而我今天在這裡也體驗到了他們一起練習武功的團隊精神,武館除了為他們提供了習武的機會,也為他們提供了一個交流機會。

在去年和今年全美功夫冠軍賽中分別蟬聯兩屆男女組四項全能冠軍的學員們說,學習武術令他們受益良多。

全勝功夫學院學員,10年級高中生 Stanley Meng 說,”自信、自尊,保持身體健康,保持身材。” Elina Meng 說,”為了防身自衛還有健康,它給你快速和力量。”

武術無國界,孟家班的學員有華裔、印度裔、白人和拉美裔等。孟師傅說,小孩子可以從兩歲就開始學習武術,不僅能健身和自衛,而且對一生都有益處,”第一,培養他們精神集中自強自律,第二,在上大學的時候,現在很多大學都要求小孩子不只是完全成績好,還有他(她)學校以外的活動,所以說這個也是對他(她)上大學的成績非常有幫助。”

