Sierra山區3月連場降雪 但積雪量仍低於平均值（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

加州水資源局最新數字顯示，僅3月份一個月，Sierra山區積雪量就驟增三倍，不過今冬截至目前，總積雪量只佔平均值的52%。

加州水資源局雪量調查總監Frank Gehrke說：”與2月底相比，3月是好的，但總體並不好，還沒達到我們想要的。”

加州水資源局表示，3月的幾場風暴，令今年較乾旱的冬季稍有緩解，不過目前積雪量仍低於平均值，希望本星期稍後的一股風暴，會繼續帶來較大雪量。

Sierra山區積雪是加州重要水資源，在旱季雪融化後，會流入州供水系統的水庫網絡，為中谷地區提供水資源。

由於去年雨雪充沛，所以儘管今冬不如去年，但州內幾個大水庫的水量都已超過平均值。

雖然預計今年不會乾旱，但當局仍提醒民眾節約用水，預防下一個乾旱出現。

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