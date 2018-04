Sierra山區3月連場降雪 但積雪量仍低於平均值（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

加州水資源局最新數字顯示,僅3月份一個月,Sierra山區積雪量就驟增三倍,不過今冬截至目前,總積雪量只佔平均值的52%。

加州水資源局雪量調查總監Frank Gehrke說:”與2月底相比,3月是好的,但總體並不好,還沒達到我們想要的。”

加州水資源局表示,3月的幾場風暴,令今年較乾旱的冬季稍有緩解,不過目前積雪量仍低於平均值,希望本星期稍後的一股風暴,會繼續帶來較大雪量。

Sierra山區積雪是加州重要水資源,在旱季雪融化後,會流入州供水系統的水庫網絡,為中谷地區提供水資源。

由於去年雨雪充沛,所以儘管今冬不如去年,但州內幾個大水庫的水量都已超過平均值。

雖然預計今年不會乾旱,但當局仍提醒民眾節約用水,預防下一個乾旱出現。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。