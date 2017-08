By

西非塞拉利昂爆發洪災,逾200人死亡,據報包括數十名青少年。副總統指許多人遭山泥傾瀉活埋,死亡人數可能多達數百人。

地基沖毀,整座樓塌下,滾滾洪水夾雜沙泥,令街道變成河流。首都弗里敦災情嚴重,多處房屋遭沙泥完全覆蓋,居民被活埋。

醫院殮房接收了大批遺體,有員工稱死者多得應接不暇。據報有居民更以米袋暫時安置親屬遺體,運到殮房。

當局調動軍隊協助救災善後,國營電視台亦中斷正常廣播,改為播放居民挖掘泥石,搜救親友的片段。影片及相片中所見,部分地區水位高及居民腰間及汽車擋風玻璃。

當地星期一清晨突然降下暴雨,導致山洪暴發、山泥傾瀉,在弗里敦東面城郊十多公里一處城鎮等造成嚴重破壞。

弗里敦很多近岸的貧民區接近海平面,排水系統差劣,加上砍伐林木及都市規劃落後等因素,往往於雨季期間加劇洪災。

