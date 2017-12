By

【KTSF】

2012年南灣Morgan Hill市,失蹤少女Sierra LaMar案,被告週二正式被判終身監禁,不得假釋。

15歲的Sierra LaMar,5年半前在上學途中失蹤,本年初該案陪審團裁定被告Antolin Garcia-Torres綁架並殺害LaMar罪名成立,儘管受害人屍體至今仍未尋回。

陪審團於6月建議法官判處被告終身監禁,沒有向其判處死刑。

週二較早時,辦方律師以該案首席調查員在另一案件中處理不當為由,對其可信度和真實性提出質疑,要求法官進行新的審訊,但法官已否決有關要求。

週二宣判後,Garcia-Torres有30日時間對裁決作出上訴。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。