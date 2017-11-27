Emeryville市街頭現汽車雜耍活動 數百人車聚集警方驅散

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【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Emeryville市在週日凌晨出現汽車雜耍活動，警方到場取締。

在週日凌晨0點10分，警方接報在Emeryville市40街1555號地段，Target商店前的停車場，有人舉行汽車雜耍活動，並聽到槍聲，但到場後發現是放煙花的聲響。

東灣奧克蘭市（屋崙）警方數週前曾取締類似的汽車雜耍活動，而週日凌晨的活動，有約100架車參加，約500人聚集觀看，警方到場後，參與車輛和人群散去，只剩下一輛車在現場，車上一名乘客拒絕接受治療，該車隨後被拖走。

根據警方消息，當時現場有人放火，但被撲滅，更有人向警察投擲玻璃樽，警方之後在Shellmound街宜家家私商店門前，發現一輛相信是參與汽車雜耍活動的車輛，撞到該處一棵樹。

警方指，事件中無人被捕，無任何財產被損壞的報告。

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