Emeryville市街頭現汽車雜耍活動 數百人車聚集警方驅散

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Emeryville市在週日凌晨出現汽車雜耍活動,警方到場取締。

在週日凌晨0點10分,警方接報在Emeryville市40街1555號地段,Target商店前的停車場,有人舉行汽車雜耍活動,並聽到槍聲,但到場後發現是放煙花的聲響。

東灣奧克蘭市(屋崙)警方數週前曾取締類似的汽車雜耍活動,而週日凌晨的活動,有約100架車參加,約500人聚集觀看,警方到場後,參與車輛和人群散去,只剩下一輛車在現場,車上一名乘客拒絕接受治療,該車隨後被拖走。

根據警方消息,當時現場有人放火,但被撲滅,更有人向警察投擲玻璃樽,警方之後在Shellmound街宜家家私商店門前,發現一輛相信是參與汽車雜耍活動的車輛,撞到該處一棵樹。

警方指,事件中無人被捕,無任何財產被損壞的報告。

