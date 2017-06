By

【i-CABLE】

四川阿壩州茂縣上星期六,發生嚴重山泥傾瀉,救援隊伍於星期一上午,用雷達監測出傾塌位置移位,極有可能發生第二次山泥傾瀉,救援人員和記者需緊急撤離。

有來自國土資源部的地質災害專家指,山泥傾瀉與四川過去多次發生地震有關,但中國地震局表示,兩者並無直接關係,事件造成最少10人死亡,目前仍有93人失蹤。

