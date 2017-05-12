汶川地震9周年 遇難學生家長續追究豆腐渣工程（視頻）

9年前的5月12日發生汶川大地震，88,000人死亡及失蹤，不少死難者家屬到當日家人遇難的地方拜祭。

這場大災難發生多年，很多死難者家屬的心頭依然都像少了塊肉似的，他們的悲傷多年來都未有消散，外人可能難以理解，而最令家屬不能釋懷的，是有人至今依然不能夠為至親立碑。

地震時傷亡最慘重，死了過千師生的北川中學變成一片草地，這兒埋葬了遇難學生的骨灰。這天有大批家長來拜祭。豆腐渣中學倒塌九年，責任追討不到，家長連想為學生立紀念碑都不能。

而在北川舊縣城的地震遺址，有儀式哀悼死難者，北川地方官員在公墓前逐一獻花，不少死難者家屬來拜祭。她的丈夫地震中死亡，每年的5月12日，她都會回來。不過地震遺址變成旅遊景區，來觀光的遊客，比死難者家屬更多。

北川縣城是地震中死亡人數最多的一個縣，死了15,000人，災後居民搬到新縣城居住，這裡沒重建，現在是地震紀念館。

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