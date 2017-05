汶川地震9周年 遇難學生家長續追究豆腐渣工程（視頻）

9年前的5月12日發生汶川大地震,88,000人死亡及失蹤,不少死難者家屬到當日家人遇難的地方拜祭。

這場大災難發生多年,很多死難者家屬的心頭依然都像少了塊肉似的,他們的悲傷多年來都未有消散,外人可能難以理解,而最令家屬不能釋懷的,是有人至今依然不能夠為至親立碑。

地震時傷亡最慘重,死了過千師生的北川中學變成一片草地,這兒埋葬了遇難學生的骨灰。這天有大批家長來拜祭。豆腐渣中學倒塌九年,責任追討不到,家長連想為學生立紀念碑都不能。

而在北川舊縣城的地震遺址,有儀式哀悼死難者,北川地方官員在公墓前逐一獻花,不少死難者家屬來拜祭。她的丈夫地震中死亡,每年的5月12日,她都會回來。不過地震遺址變成旅遊景區,來觀光的遊客,比死難者家屬更多。

北川縣城是地震中死亡人數最多的一個縣,死了15,000人,災後居民搬到新縣城居住,這裡沒重建,現在是地震紀念館。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。