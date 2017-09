By

【KTSF】

東灣利水局表示,食水受污染的東灣Alameda Point居民,現時可以有限度使用食水,不過仍然不可飲用或煮食。

當局表示,發現食水受污染後,經過東灣水利局不停沖洗供水系統,以及進行多次檢測後,食水樣本檢測回復正常。

當局表示,Alameda Point居民現時可使用自來水洗澡,不過仍然要避免飲用自來水。

此外,當局亦建議受影響的用戶,在用水前,應該開水至少10分鐘,沖洗家中的水管。

水利局研判,這次在食水中發現的細菌,很可能是因為灌溉用的水進入了飲用水系統。

該區有268名居民以及超過60個商戶受影響,受影響的民眾仍然可到West Ranger大道677 號免費拿瓶裝水。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。