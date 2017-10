加泰主席暫不解散重選地方議會 沒宣布獨立

By

【i-CABLE】 西班牙參議院最快將於週五表決接管加泰羅尼亞的議案,自治政府主席普伊格德蒙特在會前表明不會解散地方議會,未如外界原先預期,他指中央未能保證選舉正常進行,又重申不接受中央接管,中央官員則批評他在玩弄把戲。

較原定延遲多個小時後,普伊格德蒙特終露面講話,普伊格德蒙特要求地方議會商討對策,應對中央行使憲法155條接管加泰羅尼亞的決定,他隨後出席地方議會會議。 有反對獨立的公民黨議員批評他不肯重選議會,已失去人民認可,又指獨立的話,繁榮、開放、安全及團結都將不再,亦有人民團結候選人黨議員批評中央是渴求報復及羞辱地方獨立運動,才歷史性動用憲法155條。 巴塞羅那則有大規模集會,數百名支持獨立的群眾聚集在政府總部外,他們原本期待普伊格德蒙特可能會宣佈正式獨立,但事與願違,不少人感失望,他們在普伊格德蒙特發表講話後,陸續散去。

