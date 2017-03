列治文區多間商戶遭槍擊 警方暫無破案線索

By

【KTSF】

舊金山列治文區近日有多間商戶遭到槍擊,導致櫥窗破損,警方希望公眾提供消息,協助緝拿疑犯。

被槍擊的商戶共有5間,全部座落Geary大道,分別位於2000號、3000號和4000號路段,商戶報稱在上週六或上週日,有人用手槍或氣槍射破商舖的櫥窗。

警方稱,至少3宗是在週日晚上7時16分至7時26分發生,案發時間在10分鐘內,案發時還有顧客在店內,目擊者報稱聽到玻璃窗打破的聲音,並發現櫥窗有疑似子彈孔的缺口。

受害的商舖包括兩間餐廳、一間銀行、一間占卜店和一間按摩店,事件中無人受傷。

警方正調查,在市內其他地方和Daly City發生的類似案件,與本案是否有關連。

調查員目前對疑犯掌握的資料不多,任何人如能對案件提供消息,請聯絡列治文區警察分局,電話:(415) 668-8003,或致電匿名破案熱線:(415) 668-7387。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。