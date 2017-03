貴州商店以真瓶裝白酒售假茅台 利潤比販毒高（視頻）

By

【i-CABLE】

貴州整個茅台鎮有500多間商店都是售賣假茅台,標價逾千元(人民幣),但內裡卻只是價值數十元的普通白酒。

在貴州茅台鎮,賣茅台酒的商店遍布街頭。但這裡聞名的不是真正的茅台酒,而是供應全國的「高仿茅台酒」,這些酒有甚麼特別?

用防偽識別器一照,顯示和真貨一樣的彩條。新京報的記者調查發現,秘密在於防偽包裝和真貨一樣,但酒就是普通的白酒,內供酒、品鑒酒等品種應有盡有。

整個茅台鎮估計有500多家賣假茅台酒的商店,這些貨都來自一些假酒供應商,他們有自己白酒和包裝廠。至於生產假酒的廠房就距離茅台鎮不足一公里,裡面設備簡陋,只有3名工人。

這些真瓶裝假酒利潤可觀,批發價200至300元一樽,拿出去賣就達到千多元。國家質檢總局原副局長指,一些假冒50年茅台陳釀,利潤甚至高過販毒。雖然當局有打擊假酒,但懲罰力度不大,未能有效遏制犯罪份子。

