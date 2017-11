網購星期一商家續推優惠 下單前緊記看清退貨條款

By

【KTSF 吳宇斌報導】

如果大家錯過了上星期黑色星期五,週一的Cyber Monday,網購星期一,商家也推出各式各樣的優惠。

航空公司最近紛紛推出特價機票,國際航線方面,南方航空公司的機票優惠促銷延續到週二,由舊金山出發往返中國及東南亞部分城市的機票,由400元起。

國內航線方面,阿拉斯加航空推出平價機票,單程由49元起,包括舊金山飛洛杉磯。

其他大購物網站方面,網購龍頭Amazon週一除了自家電子產品打折之外,不少家電和兒童玩具都有打折扣,而且他們的Cyber Monday折扣優惠一直持續到本週日。

Macy’s的網站除了男女服裝有折扣之外,還有床上用品大促銷,特定款商品輸入優惠碼CYBER,更有額外9折。

Best Buy的電視機,網站價從199元起,手提電腦從139元起,部分蘋果產品更有特價。

Target商店的網站Cyber Monday,除了原有的優惠價,會再加全網額外八五折優惠,更免運費。

Costco的網站有不少會員限定的商品都有優惠,有電動牙刷的折扣高達150元。

網上購物雖然方便,但記得保障好個人資料安全,下單時要看清楚送貨退貨的規定,更要留意網站有沒有附帶一些你不需要的優惠商品,例如雜誌訂閱等,切勿心急下單變成多花了錢。

