柏加萊研究生被強搶背包 反抗時被兩匪槍傷（視頻）

【KTSF】

東灣柏克萊市上月發生一宗持槍搶劫案,警方週三公佈監控系統畫面,呼籲民眾協助破案,案中事主亦有講出事發的經過。

案發在去年12月5日晚上約9點半,地點在Vine街1900號路段接近Bonita大道。

根據警方發布的視頻片段,一名32歲,還有10日就畢業的柏克萊加大研究生剛停好車,兩名疑犯就衝上去搶劫事主,由於背包中的電腦有事主的畢業論文,事主抓住背包不放,疑犯向事主開槍,然後將事主拖到路邊,再向其開多兩槍,最後事主放棄背包,兩名疑犯得手後往Bonita大道方向逃走。

事主其後送院治療,目前已經出院。

警方描述兩名疑犯為年約20至30歲的非洲裔男子,其中一人身材高大,身穿深色有帽運動衫,另外一人身材瘦削,身穿黑色有帽運動衫。

警方表示,疑犯駕駛一輛較新款的白色四門汽車,呼籲有線索的民眾向警方報案。

