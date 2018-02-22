佛州血案發生時校內有持槍輔警 但從沒阻截槍手

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【KTSF】

佛羅里達州發生的高中槍擊血案，警方指，當日在場的一名持有槍械的學校輔警，從來沒有進入校內與槍手對歭，這宗血案造成17人死亡，該名輔警已被停職受查，他稍後自行辭職。

在情人節當天，Marjory Stoneman Douglas高中有槍手持AR-15攻擊來福槍在校內殺戮，事發後，特朗普總統強調，有必要向老師提供槍械訓練，並有權攜槍，但不可曝露人前，讓他們可以在槍擊事件發生時保護學生。

但在事發當天，Broward縣警局長Scott Israel說，持有槍械的一名學校輔警，當時只在外圍看著學校大樓的西翼出入口，在槍擊發生超過4分鐘後，該名輔警從來沒有進入案發的大樓，而整個槍擊過程歷時約6分鐘。

該名輔警名叫Scot Peterson，他已被停薪留職，正接受調查，他稍後自願辭職。

當被問及Peterson當時應該做甚麼，縣警局長說，他”應該入內與槍手對歭，把槍手殺死”。

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