佛州血案發生時校內有持槍輔警 但從沒阻截槍手

By

【KTSF】

佛羅里達州發生的高中槍擊血案,警方指,當日在場的一名持有槍械的學校輔警,從來沒有進入校內與槍手對歭,這宗血案造成17人死亡,該名輔警已被停職受查,他稍後自行辭職。

在情人節當天,Marjory Stoneman Douglas高中有槍手持AR-15攻擊來福槍在校內殺戮,事發後,特朗普總統強調,有必要向老師提供槍械訓練,並有權攜槍,但不可曝露人前,讓他們可以在槍擊事件發生時保護學生。

但在事發當天,Broward縣警局長Scott Israel說,持有槍械的一名學校輔警,當時只在外圍看著學校大樓的西翼出入口,在槍擊發生超過4分鐘後,該名輔警從來沒有進入案發的大樓,而整個槍擊過程歷時約6分鐘。

該名輔警名叫Scot Peterson,他已被停薪留職,正接受調查,他稍後自願辭職。

當被問及Peterson當時應該做甚麼,縣警局長說,他”應該入內與槍手對歭,把槍手殺死”。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。