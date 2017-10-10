非牟利機構設立臨時收容所 助疏散山火居民（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

在北灣當地，有非牟利機構設立了26個臨時收容所，協助因山火而疏散的居民，現時他們仍未有回家的時間表，可以做的只有漫長的等待。

Finley社區中心是Santa Rosa市市內其中一個收容中心，大約容納了超過700人，為了保障市民的私隱，任何媒體都不可以在收容所拍照，甚至是不准進入。

負責營運的紅十字會表示，收容所為居民提供食糧、休息的地方，簡單的醫療服務外，亦同時為有需要的人提供心裏輔導。

紅十字會發言人Roy Pitts說：”當然災民會有創傷，他們撤離家園，我們要安撫他們。”

這一段是半夜被逼撤離家園的Santa Rosa居民Ryan提供的片段，他表示，週一早上在睡夢中驚醒，消防人員叫他們幾分鐘內撤離，這個可能是他最後一次見到自己的家園。

Ryan說：”我家可能燒光，這是我長大的地方，有很多回憶會一併消失，我想回去看看有什麼剩下，對此我感到焦慮。”

紅十字會表示，這一天以來，有很多義工以及醫生護士義務協助災民 ，亦有很多人帶同食物，來到收容所送給有需要的人。

前來送贈食物的一名女士說：”我們經歷過天災，人們不明白某些你需要的東西，最大的安慰之一是家庭飯餐，收容所很重要，食物也是。”

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