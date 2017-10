北灣山火避難中心接獲大量捐贈 義工自發助人（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

很多人都希望在救災方面盡一分力,但是目前多數避難中心都已經有足夠的物資和義工,想要捐助的民眾可以怎樣做?

在北灣San Rafael市的Marin縣退伍軍人紀念禮堂,目前有近500人疏散到這裡,禮堂內有數百張臨時床,和供人們聚集吃飯的長桌,戶外有這些人們捐助的衣物、鞋子,也有玩具和尿布等生活物品,縣政府也租來一排排的臨時廁所和沖涼房。

這裡的物資足夠,一些帶捐贈物品的民眾都必須折返。

Marin縣政府發言人Laine Hendricks說:”社區人士的慷慨充足,許多人捐出衣物、水、鞋子等物品,超出我們的需要,這裡和Marin縣的其他庇護中心都已經有充足物資,我們希望民眾暫時停止捐贈物品,直到我們再有需要為止。”

也有許多義工在場了解災民立即的需要,希望幫助他們在災後盡快能夠回家或回到工作崗位。

義工Daniel Solis說:’有許多疏散的家庭都只會說西班牙語,我工作中經常必須和這些單語家庭溝通,所以決定來這裡幫忙,充分利用我的專長。”

當局鼓勵民眾到義工與非牟利領袖中心(Center for Volunteer and Non profit Leadership)的網站登記本身的所長,讓當局妥善分配義工的人力,網址是http://cvnl.org。

而目前接受人們捐贈食品的是灣區的食物庫,這些一箱箱的食物和水都已經準備好,隨時可以送到有需要的避難中心,而因為避難中心沒有廚房,舊金山Marin食物庫表示不需要煮就可以吃的東西最合適。

舊金山Marin食物庫項目主任梁慧玲說:”如果食物,最好是很容易可以開的花生醬,罐頭最好是蓋一拉就可以開的,或是水也是非常重要。”

舊金山Marin食物庫表示,將在週五之前和灣區其他的食物庫各送一個貨車的物資到Sonoma縣最有需要的Redwood Empire避難中心。

