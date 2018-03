“The Shape of Water”成奧斯卡大贏家 奪最佳影片

By

【KTSF 崔凱橋報導】

全球矚目的奧斯卡頒獎典禮,週日晚在充滿政治色彩下落幕,至於各項獎項花落誰家?帶大家回顧週日的盛況。

第90屆奧斯卡頒獎典禮週日下午5時在南加州洛杉磯Dolby Theater,由連續兩屆擔任奧斯卡主持的Jimmy Kimmel,用即場配音的懷舊黑白短片揭開序幕。

他在開場演講中除了重提去年頒錯獎的尷尬場面外,亦為今年廣受爭議的女權、反性騷擾的議題發聲。

Kimmel說:”我們不能讓歪風持續下去,全世界在看著我們,我們要樹立榜樣。”

頒獎典禮中亦有不少演藝人員站出來發聲,明確表示需要正視性侵的問題,以及希望電影漸趨多元化。

獲得13項提名的奇幻愛情電影”The Shape of Water”成為本屆大贏家,抱走4個獎項,當宣布最佳電影時,已經拿走最佳導演的Guillermo del Toro再三查看,確定得獎信封內容,場面搞笑。

競爭激烈的最佳女主角最終落入”The Three billboards Outside Ebbing, Missouri”的Frances McDormand手上,McDormand在台上致詞時,情緒高漲。

McDormand說:”我現在呼吸非常急促,如果等下我倒下,記得把我抓起來,因為我今天有些話想說。”

她在台上請現場所有有份提名角逐奧斯卡的女性電影工作者站立,嘉許女性為電影的貢獻,獲全場熱烈迴響。

最佳男主角的殊榮由賽前大熱的在”The Darkest Hour”,飾演前英國首相邱吉爾的Gary Oldman眾望所歸奪得。

最佳男配角由”The Three billboards outside Ebbing, Missouri”的Sam Rockwell奪得,他首次提名便得獎。

至於女配角由賽前大熱的Allison Janney以”I, Tonya”奪得,Janney亦是首次入圍奧斯卡。

最後今屆奧斯卡在一眾掌聲及得獎者的喜悅下完滿結束。

