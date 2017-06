山東臨沂石油化工廠爆炸 8死9傷

By

山東臨沂市一間石油化工廠星期一凌晨發生爆炸,造成至少8死9傷,死者全部是工廠員工。負責人被帶走調查。報道指,是一輛液化石油氣罐車在工廠裝卸時爆炸,波及到工廠內的易燃氣體起火。

爆炸發生一刻火光沖天,被炸飛的碎片猶如火流星一樣。有目撃者指,數公里外都感受到爆炸的震動。

現場火光沖天,不時傳出爆炸聲。事發的山東臨沂市臨港經濟開發區,臨沂金譽石化有限公司裝卸區,約在星期一凌晨一時起火。火勢逼近附近民居,不少市民慌忙走避。直至早上火勢仍未撲熄,現場仍有多處起火,冒出大量黑煙。

事發後,臨沂臨港經濟開發區啟動應急響應程序。臨港公安局凌晨二時到場後,緊急撤離附近四個村莊村民​,同時派出消防總隊專家和安監局人員前往指揮。企業負責人亦被扣查和停職。

涉事公司2010年6月成立,出產石油化工產品,佔地約260畝,倉儲能力達55,000立方米。有網民表示不明白工廠為何開設在人煙稠密的地方,擔心事故會引起污染。

