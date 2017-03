Galileo高中被控沒保護性侵女生 校區庭外和解（視頻）

By

舊金山Galileo高中ㄧ名已經畢業的女學生,去年控告該校校長及聯合校區,指校方未有盡力履行法庭的禁制令,禁止ㄧ名懷疑曾性侵原告人的男學生作近距離的接觸,校區最後以325,000元與原告人庭外和解。

化名為K.T.的原告人,去年6月份在她17歲的時候,入稟聯邦文事法院,控告Galileo時任高中校長Michael Reimer以及舊金山聯合校區。

根據法庭文件指,在2013至2014學年,當時在Galileo就讀的K.T.在參與由校方舉辦的軍訓計劃時,曾多次被ㄧ名男同學性侵犯,包括撫摸K.T. 。

K.T.其後將事件報告學校,校方將這名男同學踢出校,在2014年4月4日,法庭頒布為期兩年的禁制令,禁止這名男學生在K.T.的50碼範圍裏出現。

不過,這名男學生最終入讀Mission高中,並再次參加校方舉辦的軍訓計劃。

法庭文件指,參加了訓練計劃的學生,會與其他學校的學生比賽,會常常碰面,不過校方並沒有想辦法履行禁制令,分開K.T.及該名男學生。

讓K.T.在多個活動中再次見到他,而且距離非常近,令她情緒非常激動。

K.T.訓練營的導師更叫她如果覺得不舒服,可以立即離開訓練。

到了2015年,Galileo高中有新校長上任,法庭文件指,校長Michael Reimer想辦法分開K.T.及該名男學生,辦法是下令不准K.T.參加訓練營、所有大型的比賽和活動。

K.T.不同意,為什麼是自己遭到禁止,但Reimer拒絕再與K.T.討論,並曾表示,如果K.T.執意要參加這些活動,將會令Galileo隊伍不能參賽或者取消資格。

後來在Galileo一名老師的協助下,K.T.的父母正式發信向校區投訴及入稟法院。

2016年4月12日,經校區的調查後,認為不讓K.T.參加活動,間接令她失去比賽的機會,是帶有歧視性。

K.T.的代表律師指,K.T.過去幾年活得很痛苦,校方沒有足夠的援助,而她又再次見到侵犯她的人,令她精神上很困擾 。

舊金山聯合校區指,校方最初的應對方法的確有不足的地方,當校區接手處理事件,已經很快完成調查並解決事件。

