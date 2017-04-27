舊金山校區幾何暑期班招生 供9年級學生進修（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山聯合校區為了讓數學強的學生提早讀幾何課程，將開為期6個星期的暑期班給9年級學生，已經開始接受報名。

舊金山聯合校區建議在9年級才學習代數，一些家長認為，這放慢了孩子讀數學的進度，削弱了他們考上高等學府的競爭力。

在市議員湯凱蒂（Katy Tang）的推動下，市府撥款7萬元給舊金山聯合校區開辦幾何暑期班，完成課程的學生可以在10年級時不需要同時間修讀幾何和代數2課程。

湯凱蒂說：”給學生不同的選擇是最好的方法，大家就可以以不同的進度學習，一些數學比較強，一些比較弱。”

舊金山聯合校區委員Emily Murase說：”舊金山聯合校區是為有不同學習進度的學生來設計課程，我們有義務和責任應對學生的不同程度。”

亞裔選民協會主席招霞說：”現在有了暑期班，至少可以在9年級和10年級之間的暑期讀完幾何課程的話，這些孩子在12年級的時候，就可以讀一些AP課程，那以後就有機會去名牌學校。”

暑期幾何班將從6月5日開始到7月14日，為期6個星期，地點是在Galileo高中，要報讀的學生必須是即將在下學年上10年級的學生，代數一必須獲得B 級或以上。

由於這是全年的課程濃縮在6個星期，學生最多只能缺席3天，沒有補課機會，讀完課程將有10個學分，幾何暑期班只有96個學額，目前接受報名，截止日期是4月30日，家長將在5月10日獲得學生錄取通知。

查詢詳情和索取申請表格，可以瀏覽校區網站，網址：http://www.sfusdmath.org

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