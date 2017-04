舊金山校區幾何暑期班招生 供9年級學生進修（視頻）

By

舊金山聯合校區為了讓數學強的學生提早讀幾何課程,將開為期6個星期的暑期班給9年級學生,已經開始接受報名。

舊金山聯合校區建議在9年級才學習代數,一些家長認為,這放慢了孩子讀數學的進度,削弱了他們考上高等學府的競爭力。

在市議員湯凱蒂(Katy Tang)的推動下,市府撥款7萬元給舊金山聯合校區開辦幾何暑期班,完成課程的學生可以在10年級時不需要同時間修讀幾何和代數2課程。

湯凱蒂說:”給學生不同的選擇是最好的方法,大家就可以以不同的進度學習,一些數學比較強,一些比較弱。”

舊金山聯合校區委員Emily Murase說:”舊金山聯合校區是為有不同學習進度的學生來設計課程,我們有義務和責任應對學生的不同程度。”

亞裔選民協會主席招霞說:”現在有了暑期班,至少可以在9年級和10年級之間的暑期讀完幾何課程的話,這些孩子在12年級的時候,就可以讀一些AP課程,那以後就有機會去名牌學校。”

暑期幾何班將從6月5日開始到7月14日,為期6個星期,地點是在Galileo高中,要報讀的學生必須是即將在下學年上10年級的學生,代數一必須獲得B 級或以上。

由於這是全年的課程濃縮在6個星期,學生最多只能缺席3天,沒有補課機會,讀完課程將有10個學分,幾何暑期班只有96個學額,目前接受報名,截止日期是4月30日,家長將在5月10日獲得學生錄取通知。

查詢詳情和索取申請表格,可以瀏覽校區網站,網址:http://www.sfusdmath.org

