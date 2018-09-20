舊金山聯合校區初中推行地震科學課程（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山聯合校區在初中推行一項新的科學課程，題目跟住在灣區的你和我息息相關。

舊金山日落區AP Giannini初中，7年級週三的科學課，老師教的題目是地震。

舊金山聯合校區現在根據加州的教學要求，採用新的科學課程，更著重學以致用，舊金山校區與舊金山緊急事務管理局合作，推行有關地震的科學課程。

學生的功課包括，計劃在市內興建一個新的音樂場館，可以容納1,000人，而且有餐廳和辦公室。

學生要考慮場館坐落的位置、地質和土壤、是否接近公共運輸設施，以及一旦發生大地震，場館裡面需要有什麼安全設施。

另外一份功課就是學生需要和家長一起制定一份地震應變計劃。

舊金山緊急事務管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）說：”大家回家和家人談論，地震發生之後的家庭應變計劃，這樣做會使你，即是我的搭檔和市長的搭檔，以及市內所有人，都會在危難發生之後更加堅強。”

美國地質研究所指出，灣區未來30年有將近七成機會發生6.7級地震，舊金山緊急事務管理局設有網頁教大家如何做好準備。

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