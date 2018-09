舊金山聯合校區初中推行地震科學課程（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山聯合校區在初中推行一項新的科學課程,題目跟住在灣區的你和我息息相關。

舊金山日落區AP Giannini初中,7年級週三的科學課,老師教的題目是地震。

舊金山聯合校區現在根據加州的教學要求,採用新的科學課程,更著重學以致用,舊金山校區與舊金山緊急事務管理局合作,推行有關地震的科學課程。

學生的功課包括,計劃在市內興建一個新的音樂場館,可以容納1,000人,而且有餐廳和辦公室。

學生要考慮場館坐落的位置、地質和土壤、是否接近公共運輸設施,以及一旦發生大地震,場館裡面需要有什麼安全設施。

另外一份功課就是學生需要和家長一起制定一份地震應變計劃。

舊金山緊急事務管理局局長梅愛恩(Mary Ellen Carroll)說:”大家回家和家人談論,地震發生之後的家庭應變計劃,這樣做會使你,即是我的搭檔和市長的搭檔,以及市內所有人,都會在危難發生之後更加堅強。”

美國地質研究所指出,灣區未來30年有將近七成機會發生6.7級地震,舊金山緊急事務管理局設有網頁教大家如何做好準備。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。