【KTSF 歐志洲報導】

舊金山高中生的畢業率持續上升,舊金山聯合校區表示,2016年的高中生畢業率上升1.6% 至86.5%。

舊金山校區的高中生及格率比全加州的82.7%高,校區透露在不同族裔的學生當中,拉美裔、菲律賓裔和亞裔學生的畢業率再上升,而白人、非洲裔和太平洋裔則稍微下降不到1%。

而在所有高中生當中,有54.6%的學生取得能夠報讀大學的最低水平,也就是C 等級,這也比全加州的45.4%高。

舊金山聯合校區的官員表示,對校區學生的進步感到滿意,也將加強監督有可能無法畢業的學生,協助他們克服學習上的障礙,提升他們能夠畢業的機率。

