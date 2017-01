By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山訪谷區一幢公屋週二早上有大樹倒塌,一度造成天然氣洩漏,當局一度疏散住戶,目前已修好天然氣管道,事件中無人受傷。

消防當局指,位於145號Blythedale Avenue的Sunnydale公共房屋,早上8時45分有一棵大樹倒塌,壓壞兩架汽車,建築物沒有損毀。

不過樹根扯壞部份天然氣管道,造成天然氣洩漏,大廈的十幾名住戶一度要疏散。

PG&E太平洋媒電工作人員到場用了大約15分鐘修理好管線,所有住戶之後可以安全回家,事件中無人受傷。

同一地點附近另一幢公屋,上星期日早上也曾發生過大樹倒塌事件,無人受傷。

