舊金山州立大學一名學生在宿舍內遭到襲擊,受害者嚴重受傷。

校園警方表示,週二大約下午4時13分收到多個報案電話指,位於Font大道800號的Mary Ward宿舍大樓6樓的房間內,一名男子被人施襲。

警方趕到現場後,聽到一聲巨響及一名男子的呼救聲,警方隨即破門進入房間,看到疑犯當時在襲擊及向受害人勒頸。

19歲受害人上身有多處被剌傷及打傷,需要送往舊金山總醫院接受手術,目前情況隱定。

警方證實,疑犯為18歲青年Samuel Splinter,他將面臨持槍械以外的致命武器襲擊他人罪、一級入屋盜竊以及意圖謀殺等重罪。

