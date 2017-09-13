舊金山州大華裔女生遇害40年 兇徒仍消遙法外（上集）

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【KTSF 陳令楠報導】

在40年前的9月12日，舊金山州立大學發生首宗兇殺案，死者是一名華裔女學生，兇手至今未落網，這宗案件雖然發生了40年，但受害人的親友對當年的情況，仍然歷歷在目。

受害人弟弟Eddie Low Chang說：”我放學回家後，父親告訴我這個噩耗，這是個十分可怕的消息，我母親在哭泣，我父親說姐姐被刺死。”

19歲的Jenny Low Chang在上世紀70年代，從南加州洛杉磯來到舊金山州立大學，就讀牙科預科課程。

當時與Jenny是同學的余珍珠醫生（Dr. Pearl Yee）說：”她很聰明，學業優秀，非常冷靜、平和、完美的一個人，她為了省錢自己縫製衣服。”

Jenny與朋友經常約定一起在圖書館學習，1977年9月11日週日晚上6點左右，Jenny與室友說，她要去J. Paul Leonard圖書館，之後便音訊全無，翌日早上，一名教授在圖書館4樓的一個閱覽室，發現Jenny全身赤裸躺在地上，頭部、肩膀大量出血，胸口與腹部多處刀傷，身上的衣服疊好放在附近。

舊金山州立大學畢業生Fernanda Carrera說：”我不知道那是不是血，但是房間地毯上有一大片深色污漬，還在那裡留了很久。”

現場還有破損的家俬，警方相信是搏鬥的痕跡。

法醫官報告顯示，Jenny的身上除了至少18處刀傷之外，頭部還曾被重物擊傷，身上亦有多處瘀傷，當年，余珍珠有份去認屍。

余珍珠醫生說：”我記得我的腦子裡重複說，不是她，不是她，希望這是一個錯誤吧，但非常清楚真的是她。”

當年，這宗兇殺案佔據各個報章頭條，主流報章的報導指，門鎖可能是破案關鍵。

涉事的432A號房間，在週日下午5點後只有用萬能鑰匙或者密碼卡才能進去，而負責案件的偵探表示，全校擁有鑰匙或密碼卡的教職員與管理層人員，一共有1,400人，增加調查工作的難度。

本台嘗試聯繫當年負責案件的偵探之一，86歲的David Toschi，他透過女兒回覆，表示自己已經不再接受媒體採訪，但他對Jenny的案件記得非常清楚，他說當年曾鎖定一個人，懷疑同案件有關，但由於證據不足，未能將其列為疑犯。

Jenny去世後，她的朋友以她的名義設立獎學金，由大學管理，用來援助生物學學生。

2006年，在同校就讀刑事司法的Sergio Romero通過獎學金，得知這宗兇殺案，並找來另外兩個同學一起著手調查這宗懸案。

他們自費向校方、加州與舊金山政府索取文件，這厚厚的兩疊都是他們找來的資料。

在翻查資料的過程中，Sergio一組人有意外發現，而這些案件細節連當年的主流媒體都沒有提及，請留意下集的報導。

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