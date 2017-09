舊金山州大華裔女生遇害40年 兇徒仍消遙法外（上集）

By

【KTSF 陳令楠報導】

在40年前的9月12日,舊金山州立大學發生首宗兇殺案,死者是一名華裔女學生,兇手至今未落網,這宗案件雖然發生了40年,但受害人的親友對當年的情況,仍然歷歷在目。

受害人弟弟Eddie Low Chang說:”我放學回家後,父親告訴我這個噩耗,這是個十分可怕的消息,我母親在哭泣,我父親說姐姐被刺死。”

19歲的Jenny Low Chang在上世紀70年代,從南加州洛杉磯來到舊金山州立大學,就讀牙科預科課程。

當時與Jenny是同學的余珍珠醫生(Dr. Pearl Yee)說:”她很聰明,學業優秀,非常冷靜、平和、完美的一個人,她為了省錢自己縫製衣服。”

Jenny與朋友經常約定一起在圖書館學習,1977年9月11日週日晚上6點左右,Jenny與室友說,她要去J. Paul Leonard圖書館,之後便音訊全無,翌日早上,一名教授在圖書館4樓的一個閱覽室,發現Jenny全身赤裸躺在地上,頭部、肩膀大量出血,胸口與腹部多處刀傷,身上的衣服疊好放在附近。

舊金山州立大學畢業生Fernanda Carrera說:”我不知道那是不是血,但是房間地毯上有一大片深色污漬,還在那裡留了很久。”

現場還有破損的家俬,警方相信是搏鬥的痕跡。

法醫官報告顯示,Jenny的身上除了至少18處刀傷之外,頭部還曾被重物擊傷,身上亦有多處瘀傷,當年,余珍珠有份去認屍。

余珍珠醫生說:”我記得我的腦子裡重複說,不是她,不是她,希望這是一個錯誤吧,但非常清楚真的是她。”

當年,這宗兇殺案佔據各個報章頭條,主流報章的報導指,門鎖可能是破案關鍵。

涉事的432A號房間,在週日下午5點後只有用萬能鑰匙或者密碼卡才能進去,而負責案件的偵探表示,全校擁有鑰匙或密碼卡的教職員與管理層人員,一共有1,400人,增加調查工作的難度。

本台嘗試聯繫當年負責案件的偵探之一,86歲的David Toschi,他透過女兒回覆,表示自己已經不再接受媒體採訪,但他對Jenny的案件記得非常清楚,他說當年曾鎖定一個人,懷疑同案件有關,但由於證據不足,未能將其列為疑犯。

Jenny去世後,她的朋友以她的名義設立獎學金,由大學管理,用來援助生物學學生。

2006年,在同校就讀刑事司法的Sergio Romero通過獎學金,得知這宗兇殺案,並找來另外兩個同學一起著手調查這宗懸案。

他們自費向校方、加州與舊金山政府索取文件,這厚厚的兩疊都是他們找來的資料。

在翻查資料的過程中,Sergio一組人有意外發現,而這些案件細節連當年的主流媒體都沒有提及,請留意下集的報導。

