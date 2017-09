舊金山州大華裔女生遇害40年 兇徒仍消遙法外（下集）

By

40年前舊金山州立大學一名華裔女學生遇害的案件,當年報導指,警方對這宗兇殺案調查了很久,卻沒有找到兇手,案件發生30年後,同校有一組學生自行組織調查,卻有意外發現。

舊金山州立大學畢業生Sergio Romero和兩名同學在翻查當年報導這宗兇殺案的舊報紙期間,發現一件很奇怪的事,就是其中一期校園報紙,無論在膠片、資料庫,還是年刊中都找不到,於是,他們想盡方法,在當時的紀事員幫助下,尋回那一期報紙,而該期報紙上刊登的文章,談及懷疑與案件有關的人。

Sergio說:”那一期報紙刊登了很多事情,揭發了很多關於圖書館保安早前對他人的襲擊。”

該名懷疑與事件有關的保安,在2002年已去世,但Sergio相信,現時的科技可能可以幫助警方破案。

Sergio說:”我想最重要的是,如果案發現場的物證還保留著,並且可以拿來檢測,那可能對破案有很大幫助。”

Jenny的弟弟Eddie說,父母無法在去世前見證結案,自己亦曾經僱用幾名私家偵探調查,但都查不出結果,而Sergio一組人,令他們重新有了希望。

Sergio他們每年都跟進這宗案件,希望警方可以重啟調查。

Eddie說:”這是我們生命中的悲劇,我當然希望能夠在我去世前看到案件終結,所以我會鼓勵並且支持調查,我願意向當局提供任何協助。”

Jenny的逝去對她的親友帶來極大衝擊,亦令他們對人生有了新看法。

Jenny生前的同學余珍珠醫生說:”19歲時經歷的這件事,它讓我想要在這世上有所作為,我嘗試著做貢獻,每一日都是一個機會,我回想起來,心存感激。”

在Sergio一組人的調查結束一年後,事發的圖書館進行了翻新維修,宿舍除了翻新之外,亦改了名字,Jenny去世後不久,校方為紀念她,種了一顆約3、4呎高的小樹,校方說,那棵樹在6年前已經倒塌。

Sergio十年前最後一次看到那棵樹,他說,樹根處有一塊小小的牌子,寫著Jenny名字,至今他都沒有忘記。

