舊金山州大華裔女生遇害40年 兇徒仍消遙法外（下集）

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【KTSF 陳令楠報導】

40年前舊金山州立大學一名華裔女學生遇害的案件，當年報導指，警方對這宗兇殺案調查了很久，卻沒有找到兇手，案件發生30年後，同校有一組學生自行組織調查，卻有意外發現。

舊金山州立大學畢業生Sergio Romero和兩名同學在翻查當年報導這宗兇殺案的舊報紙期間，發現一件很奇怪的事，就是其中一期校園報紙，無論在膠片、資料庫，還是年刊中都找不到，於是，他們想盡方法，在當時的紀事員幫助下，尋回那一期報紙，而該期報紙上刊登的文章，談及懷疑與案件有關的人。

Sergio說：”那一期報紙刊登了很多事情，揭發了很多關於圖書館保安早前對他人的襲擊。”

該名懷疑與事件有關的保安，在2002年已去世，但Sergio相信，現時的科技可能可以幫助警方破案。

Sergio說：”我想最重要的是，如果案發現場的物證還保留著，並且可以拿來檢測，那可能對破案有很大幫助。”

Jenny的弟弟Eddie說，父母無法在去世前見證結案，自己亦曾經僱用幾名私家偵探調查，但都查不出結果，而Sergio一組人，令他們重新有了希望。

Sergio他們每年都跟進這宗案件，希望警方可以重啟調查。

Eddie說：”這是我們生命中的悲劇，我當然希望能夠在我去世前看到案件終結，所以我會鼓勵並且支持調查，我願意向當局提供任何協助。”

Jenny的逝去對她的親友帶來極大衝擊，亦令他們對人生有了新看法。

Jenny生前的同學余珍珠醫生說：”19歲時經歷的這件事，它讓我想要在這世上有所作為，我嘗試著做貢獻，每一日都是一個機會，我回想起來，心存感激。”

在Sergio一組人的調查結束一年後，事發的圖書館進行了翻新維修，宿舍除了翻新之外，亦改了名字，Jenny去世後不久，校方為紀念她，種了一顆約3、4呎高的小樹，校方說，那棵樹在6年前已經倒塌。

Sergio十年前最後一次看到那棵樹，他說，樹根處有一塊小小的牌子，寫著Jenny名字，至今他都沒有忘記。

舊金山州大華裔女生遇害40年 兇徒仍消遙法外（上集）

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