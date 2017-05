By

【KTSF】

舊金山州立大學的醫療及社會科學大樓週三早上10時左右接獲炸彈恐嚇,師生及教職員需要即時疏散。

州大發言人表示,校方的炸彈恐嚇非常重視,保障師生安全是校方的首要職責。

現場位於19大街夾Holloway大街,校警正巡查整座大樓。

州大本學年的課程已結束,並定於週四舉行畢業禮。

