【KTSF 游瑋珊報導】

舊金山的Salesforce大樓週四舉行竣工儀式,意味著它成為西岸以實用層數計最高的大樓。

1,070呎,樓高61層的Salesforce大樓正式竣工,成為舊金山最高的建築,比原本最高的Transamerica Pyramid大樓高出200多呎。

在竣工典禮上,市長和各宗教的代表為大樓和城市送上祝福。

舊金山市長李孟賢(Ed Lee)說:”芝加哥以西最高的大樓就像明燈,這典禮正好代表著我們對不同信仰的開放和包容。”

Salesforce大樓座落Mission街和1街交界新的跨灣客運總站旁邊,勢將成為舊金山市中心商業交通的新總匯。

