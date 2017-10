By

舊金山水利局警告市民防範電話詐騙。

水利局表示,近日收到幾十名市民舉報指收到可疑電話,騙徒訛稱是水利局代表,要求民眾即時付款,否則會截斷供水。

騙徒指示居民前往舊金山多間不同藥房付款。

水利局表示,已向舊金山警方及聯邦當局報案,市民如對水費帳單有疑問,可致電(415) 551-3000向水利局查詢。

