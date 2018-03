舊金山水利局新污水處理廠落成啟用（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山位於獵人角新落成的污水處理廠,週四舉行啟用慶祝儀式。

舊金山水利局官員一起為新污水處理廠剪彩,新設施位於獵人角,靠近海灣,面積11,000平方呎,這個地方以前的主要用途是儲存設備及剩餘建築材料,現在則改建成舊金山水利局污水處理新營運中心。

在此之前,負責污水處理的三個部門分別在不同地點辦公,現在終於可以三合一,並為員工提供更安全更清潔的工作環境。

舊金山水利局委員會委員Vince Courtney說:”我們希望保證他們有乾淨的空間,他們可以休息,能有車輛可以用,他們可以做輕活也可以做重活,在一個安全乾淨的工作環境。”

另外,新污水處理廠也可以提供就業培訓,而且有更先進的污水檢測清潔大卡車,防止污染物流入海灣。

舊金山水利局局長Harlan L. Kelly Jr.說:”你會發現有培訓的地方,還能將我們的車輛放在這裡,最令人印象深刻的是,檢測清潔卡車能將廢物吸入車上的的回收箱,然後送去Recology垃圾處理廠。”

新設備包括可以維修保養最重達78,000磅的污水檢測清潔大卡車,而且水利局的油污回收計劃,也將由這個處理廠統一管理,而在處理廠周邊,還有專門設計的12,000平方呎環保綠地,有助雨水管理。

