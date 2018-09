舊金山華埠全國防罪夜 警員派飯盒增進關係（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山華埠週二晚舉行全國防罪夜,增進警方與華埠居民之間的關係。

​華埠花園角週二晚十分熱鬧,學警和警員為居民派發飯盒,有叉燒飯和雞脾飯等,有些公公婆婆一家大小都吃得很和味。

參與活動的民眾都感到開心,很高興看到這麼多警察,飯盒也好吃。

舊金山市長布里德(London Breed)說:”當我擔任署理市長時,首要工作就是給華埠增加兩名警察,最重要是在社區感到安全。”

舊金山警察局長Bill Scott說:”當我們一起工作時,沒有不能解決的問題,沒有不能克服的挑戰,警民合作讓一起變得有可能。”

舊金山市參事佩斯金(Aaron Peskin)說:”我們所有人都是社區的耳目,重要的是告訴我們發生何事。”

警方提醒居民,見到可疑人物或罪案發生一定要報警,另外911接線員亦都提醒大家,{打911報警時有即時傳譯,或者講中文的警員,報警後想講廣東話,可以在打911之後說”Cantonese”,講國語就說”Mandarin,台山話就說”Toi Shan”。

