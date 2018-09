舊金山警方添置虛擬實景系統訓練警務人員（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山警方添置一套虛擬實景的系統,專門訓練警務人員,對付罪案現場可能發生的種種變數,警方週二開放讓傳媒參觀,並示範如何使用,視頻中有部分片段可能令到年幼觀眾不安,敬請留意。

現在看到的是模擬法庭大樓出現槍手的實景,槍手開槍而且脅持人質。

舊金山警校警長Steven Pomatto說:”在這情況下我可以走動,就像我身處有危險的地方,我知道那裡有一名警員,我可以與她相對,然後退後。”

在訓練時使用的槍械是真槍,可是發射出來的是氣體。

這套系統的視覺和音響效果都非常真實,舊金山警方最近耗資40多萬元購買這套專門為警方與軍方而設的VirTra V 300虛擬實景系統,與警方從前一向使用的系統最大的不同是,這套系統容許受訓練的人移動,而不是站在同一個地點,而控制訓練過程的人,可以按照警員的反應加入不同的元素。

Pomatto警長說:”舉個例子,如果警員沒有嘗試對話,我們可以將問題升級,如果受訓的人太激進,我們可以緩和疑犯的行為,或者更快地升級。”

Pomatto警長在舊金山警校訓練學警在什麼情況下應該使用武力,他說加入警隊20年,這套虛擬系統的效果是最真實的。

VirTra公司的發言人表示,這套虛擬系統有超過200個虛擬不同罪案現場的訓練程序,包括家庭暴力、警方截停汽車,以及應對精神有問題的人士。

警方強調,訓練的主要目的是令警務人員能掌握在什麼時候應該使用適度的武力,以及盡可能用其他方法緩解危機,使疑犯就範。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。