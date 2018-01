舊金山汽車盜竊案日增 警方再推新打擊措施（視頻）

By

在剛過去的2017年,舊金山的汽車爆竊案比前年增加24%,達到30,900宗,警察局週一聯同市參事再次推出新措施,去打擊市內的財物盜竊案。

舊金山警察局早在6個月前,已經向每個警局增派巡警,而今次推出的新措施包括在市內十個警察分局,派遣至少一名警員作為聯絡員,專責安排人手處理區內發生的財物盜竊案,實際的人手會交由個別分局就需求自行安排。

而警局內部亦在11月份成立了一個負責調查全市財物盜竊案的小組,在48名調查員當中,有10名專責處理汽車爆竊案。

舊金山警察局局長Bill Scott說:”以上措施望能改善現狀,當中需要下苦功,還要作調整,看看哪些有效哪些無用,但我們承諾會改善問題。”

警方表示,去年的汽車爆竊案幾乎比2012年所發生的多一倍,每個警局汽車爆竊案都有增加,其中以Mission及Taraval分警局最嚴重,因此今次的計劃首先會在這兩區推行,未來幾個月會陸續在所有分局實施。

Mission區去年的汽車盜竊案升幅最大,比2016年激增86%,Mission的分局長表示,已經安排一名副局長、兩名警長去處理這個問題。

Mission區警局局長Gaetano Caltagirone說:”利用這個調查組去整合現有的數據,以及集中留意一些汽車盜竊案的黑點,我們會告訴警員,在街上巡邏時,多留意某個地方、某些人。”

警局之所以推出新措施,沿於市參事余鼎昂及盧凱莉10月份在市參議會上提案,要求警局60天內制定新方法去打擊財物盜竊案,得到議會一致贊成。

