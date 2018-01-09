舊金山汽車盜竊案日增 警方再推新打擊措施（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

在剛過去的2017年，舊金山的汽車爆竊案比前年增加24%，達到30,900宗，警察局週一聯同市參事再次推出新措施，去打擊市內的財物盜竊案。

舊金山警察局早在6個月前，已經向每個警局增派巡警，而今次推出的新措施包括在市內十個警察分局，派遣至少一名警員作為聯絡員，專責安排人手處理區內發生的財物盜竊案，實際的人手會交由個別分局就需求自行安排。

而警局內部亦在11月份成立了一個負責調查全市財物盜竊案的小組，在48名調查員當中，有10名專責處理汽車爆竊案。

舊金山警察局局長Bill Scott說：”以上措施望能改善現狀，當中需要下苦功，還要作調整，看看哪些有效哪些無用，但我們承諾會改善問題。”

警方表示，去年的汽車爆竊案幾乎比2012年所發生的多一倍，每個警局汽車爆竊案都有增加，其中以Mission及Taraval分警局最嚴重，因此今次的計劃首先會在這兩區推行，未來幾個月會陸續在所有分局實施。

Mission區去年的汽車盜竊案升幅最大，比2016年激增86%，Mission的分局長表示，已經安排一名副局長、兩名警長去處理這個問題。

Mission區警局局長Gaetano Caltagirone說：”利用這個調查組去整合現有的數據，以及集中留意一些汽車盜竊案的黑點，我們會告訴警員，在街上巡邏時，多留意某個地方、某些人。”

警局之所以推出新措施，沿於市參事余鼎昂及盧凱莉10月份在市參議會上提案，要求警局60天內制定新方法去打擊財物盜竊案，得到議會一致贊成。

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