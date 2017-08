為確保學童安全上學 舊金山警方將加強馬路執法（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山公立學校週一開學,警方及交通局表示,會在市內多間學校附近加強執法,保障學童能夠安全上學和回家。

舊金山聯合校區指,週一起全市有65,000名學生及一萬名教職員在同一時段上學,校區總監表示,為了保障學童的安全,希望所有駕駛者下星期起要減慢車速。

舊金山聯合校區總監Vincent Matthews說:”在學校中,我們教導學生及教職員怎樣安全上學放學,但我們需要你的幫忙,星期一起,所有會駕駛或者全學年都會駕駛的人士,請你們減慢車速。”

加州公路巡警及警方從週一起至週五,會特別在全市10間中小學附近的道路加強執法,嚴厲打擊超速駕駛者,地點包括位於列治文區的George Washington高中,以及West Portal小學等。

警方指,這些學校所在的區域都是超速駕駛的黑點,亦都常常發生交通意外,因此警方會針對行人及單車騎士的安全,焦點會放在超速、沒有讓行人優先過馬路、違例使用單車徑等多方面去嚴厲執法。

市長李孟賢再一次提醒各位司機,在學校附近範圍的駕駛速度,必須是每小時15英里以下。

市長李孟賢說:”不但要注意,還要嚴厲遵守,你不希望公路巡警或警方給你罰單,但更重要的是,你不希望因超速而釀成意外。”

交通局指,今個新學年增聘了9名學校交通督導員,共179人,負責在學童過馬路時保護他們。

另外,警方亦指近6個月招聘了46名執法人員,專責打擊超速駕駛,因此近半年發出的超速罰單,比去年同期大幅上升68%,同時在過去一年,因交通意外導致的死亡數字則大減75%,警方認為有顯著的成效。



而警方希望配合各方的努力,在2024年前將交通意外的死亡數字降低至零的水平。

