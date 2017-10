舊金山各警察分局將增派警力 專責調查財物盜竊案

By

鑑於舊金山汽車竊盜案日益猖獗,市參事及舊金山警察局週三達成一項協議,採取措施遏止罪案,早前有市參事提出法案,要求每間警察分局至少要有一名警員專門負責汽車盜竊及偷單車案,週三,終於與警方達成共識,不過內容有些變動。

舊金山市參事余鼎昂及Hillary Ronen週三宣布,與舊金山警察局長William Scott達成協議,會調派警力到各個警察分局,專責調查包括汽車盜竊案的財產犯罪。

市參事應Scott的要求,放棄將條例立法,將法案改為無約束性的決議案。

Scott表示不願透過立法強制增設人手,並表示希望市參議會能相信他的領導能力,以及接下來一連串打擊罪案的計劃。

根據警方資料顯示,今年以來舊金山汽車盜竊案較上年同期上升25%,由1萬多宗上升至接近2萬宗。

據了解,舊金山警方已經增派雙倍的人手在街上巡邏,並計劃在今年底前增聘270名警員。

舊金山警方近日展開有關預防汽車盜竊的宣傳,提醒民眾及遊客不要將貴重物品留在車上及鎖好車門。

較早前,市參議會已通過兩項新的法規,遏止汽車盜竊案,包括禁止租車公司在租車上貼上讓他人可分辨出租用汽車的條碼或廣告,以及要求租車公司提醒顧客有關汽車盜竊案的問題。

