舊金山警局將增派警員巡邏 阻截罪案發生（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了取締舊金山的犯罪活動,舊金山警察部門宣布,將在全市增加警察巡邏。

根據警方發布的數據,舊金山頭7個月的汽車盜竊事件,從去年的將近14,000 起,大幅度增加28%,到今年頭的將近18,000起。

舊金山10個警區當中,有9個警區都出現更多的汽車盜竊案,其中Mission警區的案件,更加暴增近兩倍。

而在著名景點Twin Peaks,今年每個月平均發生44起汽車盜竊案,警方在7月16日這裡發生一起謀殺案增派警察巡邏之後,在接下來的一個月內,只有發生一起盜竊案。

警方在和市民的對話中,了解到市民想要看到更多的警察,警方因此決定將增派警員巡邏,其中的警員主要將來自兩年前成立的巡邏特別工作小組。

巡邏特別工作小組將被解散,其中的18名警員將被重新分配到不同警區,支援那裡的巡邏活動。

舊金山警察局長Bill Scott說:”你會看到更多的警察步行巡邏,我們認為這會對罪犯起阻嚇作用,我們希望能夠在罪犯幹案之前,阻止罪案的發生。”

警方表示,一些警區的步行巡邏警員將會增加一倍,而Mission區更加會增加三倍,這計劃將在9月9日前完成部署。

另外,警方也將在旅客居多的旅遊景點加強宣傳,要人們不要把貴重物品放在車中。

