舊金山華埠無牌小販愈擺愈多 警方將嚴厲打擊（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠多間商戶投訴,華埠街邊無牌小販愈擺愈多,警方表示,不會再警告了事,而是會嚴厲打擊。

本台週三中午時份走訪華埠Stockton街,正如商戶的投訴,一段路上就有4至5個小販擺賣,而且不乏顧客,行醫賣藥、賣海鮮、賣菜,甚至賣鯊魚都有。

有店舖東主表示,無牌小販擺賣問題一向都有,如果有人出來管,就會收斂一下,但抄牌的人走了,他們又會搬出來賣,他們的價格的確比店鋪便宜很多,對店舖生意有影響,唯有盡量避免賣相同的東西,他們賣的貨,我們就不賣,斬腳趾避沙蟲。

本台記者跟那些在街邊擺賣的小販談過,他們都知道這樣的行為違法,擺賣是為了賺多一點外快,幫補家計,不過再問多一兩句,他們就立即收拾離開。

賣鯊魚的小販表示,魚是自己釣來的,20多磅的魚賣30元一條,還可以講價,而附近一間魚舖,每磅的鯊魚肉就賣5元。

這個賣菜的小販就最多人光顧 ,小販指,菜是自己在郊外摘回來,非常新鮮,沒有加農藥,是有機菜,一大袋西洋菜賣5元。

有不願上鏡的顧客表示,在其他店鋪,5元大概也只能買一小扎西洋菜,小販所售的實在物有所值。

雖然有市民歡迎小販在街上擺賣,但中央警局指,小販始終是違法,過往派警員巡邏時遇到小販,多數只會給予口頭警告,不過現在起,由於小販屢勸不改,警方不會再寬容處理,只要警員一見到小販,必定會發出告票。

