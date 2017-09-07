舊金山華埠無牌小販愈擺愈多 警方將嚴厲打擊（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠多間商戶投訴，華埠街邊無牌小販愈擺愈多，警方表示，不會再警告了事，而是會嚴厲打擊。

本台週三中午時份走訪華埠Stockton街，正如商戶的投訴，一段路上就有4至5個小販擺賣，而且不乏顧客，行醫賣藥、賣海鮮、賣菜，甚至賣鯊魚都有。

有店舖東主表示，無牌小販擺賣問題一向都有，如果有人出來管，就會收斂一下，但抄牌的人走了，他們又會搬出來賣，他們的價格的確比店鋪便宜很多，對店舖生意有影響，唯有盡量避免賣相同的東西，他們賣的貨，我們就不賣，斬腳趾避沙蟲。

本台記者跟那些在街邊擺賣的小販談過，他們都知道這樣的行為違法，擺賣是為了賺多一點外快，幫補家計，不過再問多一兩句，他們就立即收拾離開。

賣鯊魚的小販表示，魚是自己釣來的，20多磅的魚賣30元一條，還可以講價，而附近一間魚舖，每磅的鯊魚肉就賣5元。

這個賣菜的小販就最多人光顧 ，小販指，菜是自己在郊外摘回來，非常新鮮，沒有加農藥，是有機菜，一大袋西洋菜賣5元。

有不願上鏡的顧客表示，在其他店鋪，5元大概也只能買一小扎西洋菜，小販所售的實在物有所值。

雖然有市民歡迎小販在街上擺賣，但中央警局指，小販始終是違法，過往派警員巡邏時遇到小販，多數只會給予口頭警告，不過現在起，由於小販屢勸不改，警方不會再寬容處理，只要警員一見到小販，必定會發出告票。

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