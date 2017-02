By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山去年12月發生一宗汽車撞倒行人之後不顧而去的案件,導致一名長者死亡,警方呼籲市民提供線索,協助破案。

去年12月12號星期二傍晚5點半左右,一對長者夫婦在Ingleside區,Monterey大道夾Valdez Avenue過馬路時,被一輛汽車撞倒。

其中一名長者被肇事汽車拖行了一段短距離,事後不治死亡,另一名長者則受了輕傷。

警方表示,肇事汽車是一輛1999年至2003年型號深色豐田Sienna,肇事司機至今逍遙法外。

警方呼籲市民提供線索,警方匿名報案熱線:(415) 575-4444。

