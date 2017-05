By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山訪谷區週二光天化日之下,有賊入屋搶錢後開車逃走。

警方表示,週日早上11時,3名年輕非洲裔男子強行闖入Raymond大街一間民宅,搶走一些現金後開車逃逸,目前仍然在逃。

當時在屋內的4名中年及老年亞裔事主,他們並無受傷。

另外,同樣在訪谷區,2月23號晚約9時半,有一名17歲亞裔少年在Visitacion大街700號路段向天開槍,之後乘車逃走,沒有人和建築物受損,有人在家內看到後報警。

有以上兩案線索的民眾,請致電(415) 575-4444通知警方。

