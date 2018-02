By

【KTSF】

舊金山列治文區上個月中發生搶劫案,疑犯攔截一部計程車,並搶走計程車司機的財物。

舊金山警方提供的監控畫面顯示,事發於上個月17號凌晨1點14分,疑犯在11大道與Geary大道交界附近攔下一部計程車後,打開車門,拿走計程車司機放在副駕駛座的袋子。

計程車司機嘗試阻止,並與疑犯爭執一段時間,最終疑犯搶走司機的袋子,並逃離現場。

警方表示,疑犯為一名拉美裔男子,年約20至30歲,身高約5呎10吋,體重約為180磅,犯案時身穿深灰色連帽衫及一頂球隊帽。

警方呼籲公眾提供線索。

點擊此處觀看視頻

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。