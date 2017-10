By

【KTSF】

舊金山Pacific Heights社區週六晚發生槍擊案,一名Uber司機中槍受傷,警方懷疑事件是一宗持械行劫案。

警方表示,週六晚8時52分,接報指在Laguna街夾Clay街發生槍擊案。

警方到達現場發現,一名男司機中槍受傷,他隨即被送院治理,情況穩定。

警方正通輯兩名仍然在逃的匪徒,初步相信案件是一宗持械行劫案。

警方表示,案件仍在調查中,對匪徒的身份有頭緒不過未能公布,更多關於案件的詳情。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。