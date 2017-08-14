舊金山警方發照緝非裔漢 涉漂白水潑婦人

【KTSF 陳嘉琪報導】
舊金山田德隆區7月底發生一宗襲擊案，一名女事主被人潑漂白水致雙目失明，警方公開疑犯的照片，呼籲公眾協助緝兇。
舊金山警方事後透過錄像片段，找出畫面這名非洲裔男子，指他可能是案中的疑犯。
警方指，襲擊案發生後，疑犯騎著一輛紅色山地單車離開案發現場，向Powell街的灣區捷運（BART）站方向逃走。
案發在7月30日週日晚上約7時半，警方接報指，有人用漂白水襲擊他人，警方去到Mason街個位數路段，發現一名53歲的女事主眼部受傷，並且失去視力。
根據事主供稱，她當時站在Eddy街100號路段，疑犯突然接觸她，並叫她離開。
然後疑犯離開該區，過了不久就帶著漂白水回來，並潑向事主，事主事後被送院治理。
警方呼籲任何人認出照片中人，或者知道案件的資料，請致電(415) 575-4444與警方聯絡。
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