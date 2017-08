舊金山警方發照緝非裔漢 涉漂白水潑婦人

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山田德隆區7月底發生一宗襲擊案,一名女事主被人潑漂白水致雙目失明,警方公開疑犯的照片,呼籲公眾協助緝兇。

舊金山警方事後透過錄像片段,找出畫面這名非洲裔男子,指他可能是案中的疑犯。

警方指,襲擊案發生後,疑犯騎著一輛紅色山地單車離開案發現場,向Powell街的灣區捷運(BART)站方向逃走。

案發在7月30日週日晚上約7時半,警方接報指,有人用漂白水襲擊他人,警方去到Mason街個位數路段,發現一名53歲的女事主眼部受傷,並且失去視力。

根據事主供稱,她當時站在Eddy街100號路段,疑犯突然接觸她,並叫她離開。

然後疑犯離開該區,過了不久就帶著漂白水回來,並潑向事主,事主事後被送院治理。

警方呼籲任何人認出照片中人,或者知道案件的資料,請致電(415) 575-4444與警方聯絡。

