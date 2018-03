By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山警方公佈最新數據指,上月全市的汽車爆竊案下跌了三成。

警方指今年2月,全市一共有1,780宗汽車爆竊案,比1月時減少了797宗,比去年同期下跌15%。

10個分區警局的汽車爆竊案都有下跌,其中管轄華埠的中央警察分局,2月下跌了27%,但比去年同期仍然多了一成,而管轄日落區的Taraval警察分局,2月下跌26%。

警察局長表示,歸功於增加了街上巡邏的警員,以及叫人安全泊車的公共宣傳。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。