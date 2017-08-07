舊金山雙子峰老翁上月遭槍殺 非裔男女疑犯落網

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舊金山雙子峰（Twin Peaks）觀景點上月發生兇殺案，舊金山老翁Edward French遭人槍擊斃命，警方表示已拘捕懷疑涉案的兩名男女。
案發於7月16日早上7時50分左右，有目擊證人稱，看到一對男女走近71歲受害人，之後聽到槍聲，兩名疑犯接著奔向一輛汽車，駕車絕塵離開。
警方稱，受害人似乎被搶去一部相機。
一名路過的緩跑者發現他失去知覺，接著有巡邏警車路過，由警員致電急救車到場。
老翁上半身中了一槍，送院搶救後不治。
警方早前指出，兩名疑犯都是非裔，男疑犯現年20至25歲，身高約5呎11吋，重170磅，蓄及肩捲髮。
女疑犯年約17至18歲，身高5呎3吋，重約120磅。
他們被指乘坐一輛本田Accord汽車逃走，車尾有損毀，當局尚未公布兩名疑犯的身分。
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