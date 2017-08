舊金山雙子峰老翁上月遭槍殺 非裔男女疑犯落網

By

舊金山雙子峰(Twin Peaks)觀景點上月發生兇殺案,舊金山老翁Edward French遭人槍擊斃命,警方表示已拘捕懷疑涉案的兩名男女。

案發於7月16日早上7時50分左右,有目擊證人稱,看到一對男女走近71歲受害人,之後聽到槍聲,兩名疑犯接著奔向一輛汽車,駕車絕塵離開。

警方稱,受害人似乎被搶去一部相機。

一名路過的緩跑者發現他失去知覺,接著有巡邏警車路過,由警員致電急救車到場。

老翁上半身中了一槍,送院搶救後不治。

警方早前指出,兩名疑犯都是非裔,男疑犯現年20至25歲,身高約5呎11吋,重170磅,蓄及肩捲髮。

女疑犯年約17至18歲,身高5呎3吋,重約120磅。

他們被指乘坐一輛本田Accord汽車逃走,車尾有損毀,當局尚未公布兩名疑犯的身分。

