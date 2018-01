舊金山Taraval警局呼籲華裔居民春節提防罪案（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

再過不到一個月就是農曆新年了,位於舊金山日落區的Taraval警察分局週五特別呼籲華裔居民,注意春節期間最容易發生的罪案,分別是哪些罪案呢?

舊金山市警局和防止罪案資源中心週五來到舊金山日落區,向商家派發年曆,並呼籲商家和市民們在春節期間要更注意財物安全,而春節期間,最常發生的罪案有哪些呢?

Taraval警察分局局長易文耀說:”以前是敲詐勒索較多,當然我們也擔心祈福黨騙案,並擔心財物罪案,尤其這段時間很多人派紅包,而會派紅包的人,大多會把紅包放家裡,所以比較擔心財物罪案,包括入屋盜竊及汽車爆竊等。”

舊金山市參事湯凱蒂說:”過新年的時候,我們商店還有一些家庭會有很多紅包,很多現金在家裡,那是很危險的事情,因為很多人會曉得這個時候就專門來我們的小商店,在我們的日落區還有華埠,還有到你們家。

本週三日落區就發生一起入屋偷竊的案件,警方尚未公布詳情,只透露嫌犯拿走了金飾等值錢珠寶,受害人當時在家,所幸沒有受傷。

負責日落區治安的Taraval警分局透露,目前屋主在家的入屋劫案,近來特別受到警方關注。

分局局長易文耀說:”這類罪案不一定有增加,但最近本區只有約兩成案件屬’hot prowl’類爆竊,換言之就是竊賊潛入時戶內有人,像半夜潛入車庫進屋,或白天進屋而屋內有人。”

警方提醒民眾,家中有貴重物品要妥善保管,家中不要放置太多現金,出門離家時,注意四周有沒有可疑人士在觀望或停留。

警方也建議安裝防盜系統,以及可以看到有人按門鈴的監視系統等,也有助阻嚇匪徒下手。

至於汽車報竊案的預防方面,則不要在車內放置貴重物品,尤其是從外往車內看得視線範圍內。

