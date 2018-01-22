舊金山Taraval警局呼籲華裔居民春節提防罪案（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

再過不到一個月就是農曆新年了，位於舊金山日落區的Taraval警察分局週五特別呼籲華裔居民，注意春節期間最容易發生的罪案，分別是哪些罪案呢？

舊金山市警局和防止罪案資源中心週五來到舊金山日落區，向商家派發年曆，並呼籲商家和市民們在春節期間要更注意財物安全，而春節期間，最常發生的罪案有哪些呢？

Taraval警察分局局長易文耀說：”以前是敲詐勒索較多，當然我們也擔心祈福黨騙案，並擔心財物罪案，尤其這段時間很多人派紅包，而會派紅包的人，大多會把紅包放家裡，所以比較擔心財物罪案，包括入屋盜竊及汽車爆竊等。”

舊金山市參事湯凱蒂說：”過新年的時候，我們商店還有一些家庭會有很多紅包，很多現金在家裡，那是很危險的事情，因為很多人會曉得這個時候就專門來我們的小商店，在我們的日落區還有華埠，還有到你們家。

本週三日落區就發生一起入屋偷竊的案件，警方尚未公布詳情，只透露嫌犯拿走了金飾等值錢珠寶，受害人當時在家，所幸沒有受傷。

負責日落區治安的Taraval警分局透露，目前屋主在家的入屋劫案，近來特別受到警方關注。

分局局長易文耀說：”這類罪案不一定有增加，但最近本區只有約兩成案件屬’hot prowl’類爆竊，換言之就是竊賊潛入時戶內有人，像半夜潛入車庫進屋，或白天進屋而屋內有人。”

警方提醒民眾，家中有貴重物品要妥善保管，家中不要放置太多現金，出門離家時，注意四周有沒有可疑人士在觀望或停留。

警方也建議安裝防盜系統，以及可以看到有人按門鈴的監視系統等，也有助阻嚇匪徒下手。

至於汽車報竊案的預防方面，則不要在車內放置貴重物品，尤其是從外往車內看得視線範圍內。

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