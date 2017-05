By

【KTSF 梁秋玉報導】

隨著學校開始陸續放暑假,學生和家長開車出遊的機會也逐漸增多,警方及加州交通安全部門提醒大家,外出開車時一定要繫上安全帶,可以大幅降低車禍意外的死亡率。

從5月22日一直到6月4日,舊金山警方將與加州交通安全部門展開名為”Click it or ticket”,繫安全帶或收罰單的交通安全執法活動。

當局表示,在亡兵紀念日假期之前和之後的兩個週末,是美國人一年中開車出遊人數最多的週末假期之一,全美公路交通安全局的數據顯示,在2015年發生的22,000多宗車禍意外中,14,000多人因為繫了安全帶而保住了性命。

雖然全美有九成駕駛者都會繫安全帶,但仍有接近2,750萬人不繫安全帶,因此當局再度提醒駕駛者,繫安全帶可以降低車禍死亡率超過五成。

