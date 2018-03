舊金山警方公布槍殺青年視頻 警員曾開99槍（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山Mission區上週二發生涉及警員開槍事件,警方週一晚舉行社區會議,交待與事件相關的更多細節。

舊金山警方在社區會議中,公開了警員在開槍事件當晚,由隨身攝錄機拍攝的現場片段,警方也公佈當晚執法的警員一共開了99槍,而19歲的拉美裔死者身中25槍,這個消息也令在場的死者家屬及市民群情激憤,紛紛譴責警方濫用武力。

週一晚的社區會議在Mission區的Cesear Chavez小學禮堂舉行,吸引了兩百多人出席,舊金山警察局長Bill Scott先向警方開槍事件中的死者,19歲的Jesus Delgado家人致歉。

局長Scott說:”向死者家人和朋友,我們對你們的損失感遺憾,我們今天討論本案 ,知道你們的悲痛,我們會記著,討論的案件涉及人命損失。”

警方表示,本案已由多個獨立小組去 調查,當局也等待驗屍官報告確定Delgado的死因,因此不會在週一晚的會議中就事件下結論。

警方週一晚公開的錄影顯示,警員開槍事件發生在上週二3月6日晚11點左右,在Mission區Capp街夾21和22街之間,一名涉嫌持槍搶劫的男子躲在一輛黑色本田汽車的車尾箱內,由於該男子拒絕舉手投降,並向警員開了一槍,導致10名警員向該男子連開99槍,導致男子身中25槍,當場死亡。onds}

警方隨後證實死者是Delgado,在場民眾聽到這個消息,十分憤怒,一度打斷警方講話。

Delgado的家人及朋友也有出席會議,並抨擊警方濫用武力,令他們失去了一個年輕生命。

死者家人說:”你們從我母親奪去他,你們不知道她痛苦,這痛苦說你們才不會遺憾。”

也有與會人士質疑,為何警方當時沒有人緩和事態 ,為何警方不高抬貴手。

週一的社區會議,警方除了公開5個有關警員開槍經過的視頻之外,也開放時間給民眾發言,不過由於很多民眾情緒激動,表示警方執法不負責任,而且有族裔歧視之嫌。

警方也表示,對當晚在場的目擊證人及開槍警員都已做過面談,了解事件經過,而週一晚公開的視頻,民眾也可在舊金山警方網站查看。

警方還呼籲,如果任何人還有當晚的錄影及證據,也可向警方提供,以便協助當局調查。

