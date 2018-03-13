舊金山警方公布槍殺青年視頻 警員曾開99槍（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山Mission區上週二發生涉及警員開槍事件，警方週一晚舉行社區會議，交待與事件相關的更多細節。

舊金山警方在社區會議中，公開了警員在開槍事件當晚，由隨身攝錄機拍攝的現場片段，警方也公佈當晚執法的警員一共開了99槍，而19歲的拉美裔死者身中25槍，這個消息也令在場的死者家屬及市民群情激憤，紛紛譴責警方濫用武力。

週一晚的社區會議在Mission區的Cesear Chavez小學禮堂舉行，吸引了兩百多人出席，舊金山警察局長Bill Scott先向警方開槍事件中的死者，19歲的Jesus Delgado家人致歉。

局長Scott說：”向死者家人和朋友，我們對你們的損失感遺憾，我們今天討論本案 ，知道你們的悲痛，我們會記著，討論的案件涉及人命損失。”

警方表示，本案已由多個獨立小組去 調查，當局也等待驗屍官報告確定Delgado的死因，因此不會在週一晚的會議中就事件下結論。

警方週一晚公開的錄影顯示，警員開槍事件發生在上週二3月6日晚11點左右，在Mission區Capp街夾21和22街之間，一名涉嫌持槍搶劫的男子躲在一輛黑色本田汽車的車尾箱內，由於該男子拒絕舉手投降，並向警員開了一槍，導致10名警員向該男子連開99槍，導致男子身中25槍，當場死亡。onds}

警方隨後證實死者是Delgado，在場民眾聽到這個消息，十分憤怒，一度打斷警方講話。

Delgado的家人及朋友也有出席會議，並抨擊警方濫用武力，令他們失去了一個年輕生命。

死者家人說：”你們從我母親奪去他，你們不知道她痛苦，這痛苦說你們才不會遺憾。”

也有與會人士質疑，為何警方當時沒有人緩和事態 ，為何警方不高抬貴手。

週一的社區會議，警方除了公開5個有關警員開槍經過的視頻之外，也開放時間給民眾發言，不過由於很多民眾情緒激動，表示警方執法不負責任，而且有族裔歧視之嫌。

警方也表示，對當晚在場的目擊證人及開槍警員都已做過面談，了解事件經過，而週一晚公開的視頻，民眾也可在舊金山警方網站查看。

警方還呼籲，如果任何人還有當晚的錄影及證據，也可向警方提供，以便協助當局調查。

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