舊金山警員三文治店擊斃疑犯 警方公開案發視頻（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】
舊金山Market街Subway三明治店上星期發生涉及警員開槍事件，一名警員開槍殺死襲擊店內僱員的一名持刀疑犯，警方週三召開社區會議交代事件，並且公開槍擊案的錄影片段，包括店裡的閉路電視片段，以及警員身上配備的攝影機拍攝到的案發過程。
上星期三將近中午時分，26歲男子Nicholas Flusche進入位於Market街900號地段的Subway三文治店，警方表示，疑犯買三明治，可是拒絕付錢，他更闖進櫃檯後面，拿起店裡的一把刀刺向一名職員。
店內的閉路電視片段顯示，有旁觀者奮勇營救被襲擊的職員，有人用烤麵包的金屬盤多次拍打疑犯，又有人撲向疑犯試圖制止他。
警員很快就抵達現場，其中一名警員身上配備的攝影機拍攝到的片段顯示，疑犯仍然試圖襲擊正在流血的受害人，然後有一名警員向疑犯開槍擊中他的下半身，疑犯當場死亡。
這次是舊金山新警察局長William Scott上任之後，首宗涉及警員開槍擊斃疑犯的案件，開槍的警員Kenneth Cha今年1月在一宗衝突案件之中，開槍打傷一名有精神問題的疑犯。
這次是舊金山警方首次公開警員身上攝影機拍攝到的片段，警察局長Scott表示，他重視警隊的透明度，所以決定向公眾交代錄影片段。
以下為舊金山警局公開的錄影片段：
閉路電視 (視頻 1) > https://vimeo.com/216876767
閉路電視 (視頻 2) > https://vimeo.com/216877008
警員隨身攝影機 (視頻 1) > https://vimeo.com/216768583
警員隨身攝影機 (視頻 2) > https://vimeo.com/216768744
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