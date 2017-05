舊金山警員三文治店擊斃疑犯 警方公開案發視頻（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Market街Subway三明治店上星期發生涉及警員開槍事件,一名警員開槍殺死襲擊店內僱員的一名持刀疑犯,警方週三召開社區會議交代事件,並且公開槍擊案的錄影片段,包括店裡的閉路電視片段,以及警員身上配備的攝影機拍攝到的案發過程。

上星期三將近中午時分,26歲男子Nicholas Flusche進入位於Market街900號地段的Subway三文治店,警方表示,疑犯買三明治,可是拒絕付錢,他更闖進櫃檯後面,拿起店裡的一把刀刺向一名職員。

店內的閉路電視片段顯示,有旁觀者奮勇營救被襲擊的職員,有人用烤麵包的金屬盤多次拍打疑犯,又有人撲向疑犯試圖制止他。

警員很快就抵達現場,其中一名警員身上配備的攝影機拍攝到的片段顯示,疑犯仍然試圖襲擊正在流血的受害人,然後有一名警員向疑犯開槍擊中他的下半身,疑犯當場死亡。

這次是舊金山新警察局長William Scott上任之後,首宗涉及警員開槍擊斃疑犯的案件,開槍的警員Kenneth Cha今年1月在一宗衝突案件之中,開槍打傷一名有精神問題的疑犯。

這次是舊金山警方首次公開警員身上攝影機拍攝到的片段,警察局長Scott表示,他重視警隊的透明度,所以決定向公眾交代錄影片段。

以下為舊金山警局公開的錄影片段:

閉路電視 (視頻 1) > https://vimeo.com/216876767

閉路電視 (視頻 2) > https://vimeo.com/216877008

警員隨身攝影機 (視頻 1) > https://vimeo.com/216768583

警員隨身攝影機 (視頻 2) > https://vimeo.com/216768744

