灣區亦有民眾前往拉斯維加斯參加這場致命的演唱會,一名舊金山警員的妻子已確認死亡。

案發後大批警力仍在演唱會現場及周圍展開調查,通往槍手下榻的Mandalay Bay酒店道路仍然封鎖。

舊金山警員Vinnie Etcheber當時帶著妻子Stacee在場欣賞演唱會,槍擊案發生時,該名警員要妻子迅速跑去安全的地方,他則留在現場幫助因槍擊受傷的民眾。

Stacee身上當時沒有手提電話,也沒有身分證明文件,案發後其警員丈夫一直無法找到她,稍後證實Stacee不幸成為其中一名死者。

而527名傷者當中,包括一名來自灣區的Sonoma州立大學學生。

